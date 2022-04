O Exterminador de Comadres: Gustavo conta com saída de Natália e mira em Jessilane!

O paranaense prometeu fogo no parquinho e está muito disposto a seguir até o final assim

Natália nem saiu — ainda — nesta terça-feira, (11), e Gustavo já está colocando o alvo em Jessilane! Do nada, o bacharel em Direito virou exterminador de Comadres, já que Lina saiu em um paredão com ele no domingo, (10).

Em conversa na varanda com Pedro Scooby e Douglas Silva, o paranaense estava fazendo as contas de quantos paredões cada um dos participantes restantes foram. Scooby comentou que foi em dois e DG disse que Eliezer também foi em dois assim como Jessilane.

“É aí que ‘tá! Jessi não pegou nenhum paredão forte. Nos dois em que ela foi, ela estava de figurante!”, comentou Gustavo já querendo plantar a sementinha do “vamos coloca-la no próximo paredão?”. E encerrou dizendo que ela pegou os dois paredões mais favoráveis para ela.

Relembrando os paredões de Jessilane, no qual discordo de Gustavo, porque foi bem mais complicado para ela do que ele pensa. A bióloga foi para o seu primeiro paredão com Rodrigo Mussi, que vem se recuperando muito bem de seu acidente, e Natália. O paulista foi eliminado com 48,45%, Natália teve 26,1% e Jessi 25,45%, ficando apertada com Nat.

Seu segundo paredão foi o histórico com Jade Picon e Arthur Aguiar e a moça foi a segunda colocada neste paredão, tanto é que ela teve 13,3% dos votos. Claro que Picon foi eliminada com grande porcentagem, (84,93%), mas para Gustavo ficou apertado entre a influenciadora e Arthur, que só teve irrisórios 1,77% dos votos.

É, a bióloga não foi tão figurante nos paredões não! Já na casa… Cala-te boca!