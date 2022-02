Gustavo diz a Natália: “As pessoas não querem se aproximar de você para manter o comodismo”

O vidraceiro tem surpreendido positivamente o público e os participantes

O vidraceiro tem surpreendido positivamente o público e os participantes

O gaúcho Gustavo teve uma conversa muito bacana com Natália, pós ‘Jogo da Discórdia’. Depois de ser acusada por diversas vezes durante a dinâmica de diversos nomes pejorativos, a mineira estava muito triste e o vidraceiro expos sua opinião.



Gustavo e Natália conversam sobre jogo da discórdia e gaúcho expõe sua opinião.

Primeiramente, ele disse que as pessoas não se aproximavam dela por comodismo de voto, porque eles preferem se manter afastadas e torna-la um alvo. Depois, ele disse que não votou no momento em que ela foi acusada de vítima, pois depois que entrou percebeu que ela não maximizava os sentimentos — coisa que ele via do lado de fora. E que ela, Arthur e Douglas são os principais alvos da casa.

https://twitter.com/gustavo_beats/status/1493453759581761536

“Caráter você tem que ter uma só, personalidade você pode ter várias”, disparou o participante. Ainda disse que entrou lá para tirar o foco das pessoas em votar somente nas mesmas pessoas toda semana e que Larissa foi infeliz ao acusar Natália de ser sem personalidade. “Como é que eu vou em um jogo da discórdia onde tem 18 pessoas, e todo mundo escolhe uma só”, disse.

Gustavo diz que entrou pra tirar o foco dos brothers da casa de focar em Nat e Arthur. Gustavo completa dizendo que ter várias personalidades não é um defeito. #BBB22 | SEM PERSONALIDADE pic.twitter.com/IV5ubLL4bK — Letícia Ehlke ✨ (@leticiaehlke) February 15, 2022

E para encerrar, ouviu Natália explicar que sempre se sentiu muito excluída, então no episodio do beijo de Lucas e Eslovênia, teve uma reação tão dolorida. E ele disse que agora ele entende o que ela sentiu, que não imagina, mas compreende. Fofo né?