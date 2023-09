Gustavo Mioto fala sobre término: “Não teve nada a ver com agressividade, infidelidade”

O cantor contou detalhes sobre a separação de Ana Castela e ressaltou que a agenda dos dois são bem difíceis, desmentindo os boatos de infidelidade e agressividade

Gustavo Mioto colocou a boca no trombone e contou detalhes sobre a sua separação de Ana Castela, ressaltando que desmentindo os boatos de infidelidade e agressividade. O cantor contou que a agenda dos dois são difíceis e que eles conversaram sobre o término numa boa.

“Infelizmente, a gente tem duas agendas difíceis. Não tem nada a ver com o que a galera citou, não teve nada a ver com agressividade, infidelidade, nada a ver. A gente conversou muito, foi numa boa. Realmente foram times diferentes”, explicou no podcast “Venus”.

“E um recado: para as pessoas que eu já sei quem são, que mandaram informações para vocês sabem quem, eu já sei quem são e eu não crio briga com ninguém, mas parabéns, vocês conseguiram acessar um lado meu que eu não gosto de mostrar para ninguém. E sabendo quem são vocês, estou orando muito pela felicidade de vocês, porque a vida de vocês é muito triste, para vocês lutarem contra algo que estava tudo bem”, declarou.