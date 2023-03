Gustavo Mioto conhece avós de Ana Castela e web reage: “tá ficando sério”

Mesmo sem assumir o romance, cantor acompanhou a boiadeira até o Paraguai para conhecer parte da família

Gente, acho que esse lance de “estamos só nos conhecendo melhor”, não cola mais, hein? Está cada vez mais difícil de negar! O cantor sertanejo Gustavo Mioto e Ana Castela, conhecida como a Boiadeira, foram vistos juntos novamente. Mas dessa vez, não foi em mais um evento qualquer, e sim em uma viagem de família. Se isso não é ficar sério, eu não sei o que é.

Ana Castela e Gustavo Mioto seguem sem assumir romance, mas estão sempre juntos. (crédito: reprodução)

Segundo a coluna LeoDias, a cantora viajou até o Paraguai para apresentar Mioto aos avós. Ana postou stories com a família no sítio do avô, mas manteve o suspense e em momento algum mostrou que Gustavo estava com ela. Porém, foto que mostra todos reunidos na ocasião chegou a conhecimento do público e confirmou os rumores na web.