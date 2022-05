Mara Maravilha já mostrou teta para Gustavo Mendes

Humorista contou sobre o fato no ‘Os Insuportáveis’

Minha gente, essa nem eu vendo, acreditei. Socorro! Gustavo Mendes, pré-candidato a deputado federal, em entrevista para ‘Os Insuportáveis’ contou que já viu a teta de Mara Maravilha. E não parou por aí, porque o humorista ainda disse que ela ficou encanada nele e não saia do seu pé.

“Eu já vi as tetas da Mara Maravilha. Cara, eu não tenho como avaliar uma teta, vi uma teta eventual. Eu sou especialista em rolas. Ela me cantou, ela me queria muito, ficou atrás de mim muito tempo”, disse Gustavo.

O programa faz parte da Webrádio Insuperável, de Leandro Alves e Tiago Américo, e conta com os melhores locutores brasileiros nos EUA com uma presença 100% digital e online.

Ai Mara, melhore, gata. O menino dizendo que não queria nada. Vai ver ela queria dar a cura gay para o humorista, assim como disse para a mãe de Fefito. Afe!