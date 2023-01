Gustavo Mendes, que interpreta Dilma Rousseff, é agredido em tentativa de assalto: “Juiz de Fora não é uma cidade tranquila”

Humorista usou o Instagram para fazer o apelo e disse que levou pontos na cabeça após ser surpreendido por dois homens e uma mulher

Pai amado, Gustavo Mendes usou suas redes sociais para fazer uma apelo diante do que passou em Juiz de Fora. O humorista foi agredido em uma tentativa de assalto por dois homens e uma mulher. Gustavo ainda diz que Juiz de Fora está largada e que sua ficha ainda não caiu.

“Eu tô em Juiz de Fora e eu sofri uma tentativa de assalto. Era por volta de umas duas da manhã e saindo de um bar eu fui atacado por dois homens e uma mulher me agrediram, tomei pontos na cabeça, mas de tudo isso parece que Juiz de Fora está largada”, iniciou.

Ele ainda conta que nunca foi tão bem atendido quando precisou de socorro. “Ainda está me caindo a ficha do tamanho da agressão eu nunca sofri isso em nenhum lugar do país, mas pela mesma perspectiva eu nunca fui tão bem atendido”, disse.

“Juiz de Fora não é uma cidade tranquila para se andar de madrugada, fiquem de olho. Essa cidade está largada”, contou.