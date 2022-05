EITA ATRÁS DE VISH! Gustavo Marsengo, do ‘BBB22’, dá fora em seguidora: “Estou comprometido”

Pelo jeito, Gustavo e Laís estão em um relacionamento sério pra valer…

Uma situação pra lá de inusitada aconteceu nesta segunda-feira, (2). Uma seguidora de Gustavo, o malvadão do ‘BBB22’, se declarou para o rapaz no Instagram e ele respondeu com uma resposta muito sucinta.

A seguidora se chama Lorena e estava respondendo aos seus stories com “Não vou desistir de você, mo” e “lindo mo”, numa intimidade que olha… Fã é fã né gente? Passa um pouco do limite e deixa a noção correndo atrás dela. E Gustavo, todo fofo, respondeu: “Obrigado pelo carinho, Lorena. Mas agora estou comprometido. Beijo”. ‘TÔ RINDO! Achei muito educadinho.

Claro que ela não poderia perder o hype e postou em seu Twitter o print da conversa ponderando: “Tomei um fora do homem mais fiel do mundo. Tô mal”. Óbvio que viralizou e soma mais — até o fechamento da matéria — 120 mil curtidas. Força, Lorena! Estamos com você, ‘tá?

tomei um fora do homem mais fiel do mundo to mal pic.twitter.com/0U8oClE0RA — lolo (@lorisscastro) May 2, 2022

No programa “Dia 101”, Laís e Gustavo disseram que estavam juntos, mas nada rotulado, apenas uma amizade colorida. Só que a doutora postou um texto pra lá de lindo para o rapaz com um vídeo maravilhoso do reencontro do casal. “Campeã do BBB 22 em vários sentidos, o primeiro foi por te conhecer, a gente se envolver e por nos permitir estar juntos. Nunca foi estratégia, foi amor desde a primeira vista e não preciso provar e nem explicar isso para ninguém”, começou a médica e encerrou dizendo: “Ganhei 1.95 de um homem perfeito por dentro e por fora. Sempre muito carinhoso, educado, amoroso, inteligente, amigo, um verdadeiro príncipe que sabe respeitar e tratar uma mulher como deve ser”.

E o bacharel em Direito respondeu: “Que palavras lindas. Com certeza você foi o maior prêmio que eu poderia ter ganho. Já estou com saudades”. Fofos né? Torço pelo casal Lagusta, confesso! E pela resposta que Gusta deu para a póbi da Lorena, o romance vai bem obrigado…