Oi? Gustavo livra Laís do paredão, mas é chamado de Rodrigo pela amada!

O bacharel em Direito usou de diversos argumentos com os amigos para salvar a médica, mas ela não esquece o ex…

O “De Férias c…”, ai desculpa, o ‘BBB22’ está hilário! A médica Laís bem que tenta, mas Rodrigo não sai do seu coração, nem ficando com o gato do Gustavo. Durante a semana toda, ela chamou o affair com o nome da ex paixonite para as amigas, mas neste domingo, (20), ela falou para o próprio!

Gustavo livra Laís de paredão

Em conversa no jardim, a participante disse ao moço: “Ela [Eslô] virou e falou assim: ‘vamos pensar! Rodrigo, ow, Gustavo, ‘tá vendo?”, e caiu na gargalhada. O ex ‘Casa de Vidro’ também riu, mas foi de nervoso, viu?

E o Gustavo que ajudou a tirar a Laís do paredão e em troca recebeu um "Rodrigo" na fuça #BBB22 pic.twitter.com/2SFdjBrLTY — PAN #BBB22 (@forumpandlr) February 21, 2022

Lembrando que durante a dinâmica para formação do paredão, quase que a amada é indicada pelo grupo do catarinense, mas ele reverteu o voto para Eliezer. Pensa bem, caro(a) leitor(a): você salva a pessoa que está se relacionando do paredão e recebe em troca ser chamado(a) pelo(a) ex paixão da pessoa? Gustavo, Gustavo, abre teu olho, que ela já disse que ia ficar com você por estratégia (e está conseguindo!)…

Laís sobre Gustavo: “Bora beijar pra fazer estratégia” pic.twitter.com/8djblyBlcw — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) February 16, 2022