Gustavo, ex-BBB, revela sua versão de término com Key Alves

Agroboy da edição 23 do Big Brother Brasil, disse que saiu sem noção do tamanho da torcida para formação de casal com a jogadora de vôlei

Se arrependeu? Em entrevista ao Gshow, Gustavo Benedeti deu sua versão do término conturbado com Key Alves que levou os fãs do casal à loucura. O cowboy disse que não fazia ideia da torcida que o casal tinha fora da casa e ainda disse que não tinha a intenção de causar dor nos fãs. Gustavo ainda diz que quer ter um convívio com Key.

“Eu saí do BBB totalmente sem noção de nada. Não tinha ideia do tamanho das torcidas, do amor gigante deles. Não imaginava que eu pudesse causar dor pra eles (fãs do casal), sabe? Nunca tive essa intenção. Eu teria tido bem mais cuidado no término com a Key. Teria a protegido mais e tentaria, com certeza, amenizar os conflitos”, disse.

O cowboy ainda deu a esperança de uma reconciliação entre os dois. “Agora está tudo bem. Eu quero muito continuar tendo um bom convívio com a Key. Ela é uma mulher muito forte e querida, e só nós sabemos o que passamos lá dentro. Foi importante demais para mim e quero ser grato pra sempre”, finalizou.