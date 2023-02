Gustavo, ex-BBB, faz aparição após conta do Instagram desaparecer: “Auê”

Eliminado que pegou todo mundo de surpresa apareceu e disse que o sumiço foi por conta de uma bagunça que ocorreu após a sua saída

Se a saída de Gustavo do BBB 23 pegou muita gente de surpresa, imaginem o que a fofoqueiras falaram ao ver que sua conta no Instagram tinha sumido do radar. O muso apareceu nos stories e contou detalhes sobre o ocorrido, ressaltando que tudo não passou de um engano que já foi resolvido.

“Acabei de acordar, vou tomar um cafezão. Está tudo certo, aqui. Queria agradecer pelo apoio e o carinho de todo mundo, pela energia positiva que estão mandando, muitíssimo obrigado! Sou grato por isso. Já aconteceu um monte de coisa hoje que eu nem estava sabendo”, disse ele.

O muso só viu o fato sobre sua conta quando acordou. “Acordei e já descobri que meu Instagram tinha sido derrubado e já virou um auê, mas está tudo certo, já deu tudo bom. Conforme as coisas vão acontecendo aqui, eu vou passando para vocês. É muita informação. Beijo para vocês e vida que segue agora aqui fora”, finalizou.