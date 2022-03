Gustavo avisa: “Se Eliezer não for para o paredão, eu peço para sair”

Será que o participante terá peito para isso, leitor(a)?

Apesar de toda a treta, rolou conversas sobre o jogo na festa do Líder Lucas, o Barão do Joguinho Duplo, nesta quarta-feira, (16), e quem puxou o assunto foi Gustavo, em uma conversa com o líder, Scooby e PA.

Tudo começou quando Gustavo deu seu ponto de vista sobre Jessilane: “A partir de hoje, uma pessoa que eu não voto é a Jessi”, disse o bacharel em Direito. Então, Scooby comentou: “Cara, quando eu indiquei a Jessi, eu falei na mesma noite, votei nela e me arrependi. Horas depois de ter votado”, disse Pedro, que completou: “Eu fiquei dividido entre a razão e o coração. A razão me falava para votar na Jessi porque eu era opção de voto dela, tá ligado? Mas o meu coração estava dizendo para votar no Eli”.

Aproveitando a deixa, Gustavo informou: “Agora, se esse cara não for semana que vem para o Paredão, eu aperto o botão. Eu desisto do jogo” — eu também, Gusta, eu também. Os brothers caíram na risada, e Paulo André aproveitou a deixa para cutucar Lucas, que votou em Pedro Scooby na última formação de Paredão. O capixaba disse: “Amanhã quero conversar com vocês. Não falei ainda esses dias porque estou muito sugado disso aqui.” O surfista se aproxima do atual Líder e diz: “Se eu pego o Líder, eu não boto você. Não tenho mágoa”.

Gustavo falando que se o ELI não for indicado essa semana ele aperta o botão e desiste do jogo.

SERÁ que desiste mesmo? Rs #bbb22 pic.twitter.com/vcFjQ1Ozlv — ғɪʟʟɪᴘᴇ ᴄᴏɴᴇɢᴜɴᴅᴇs  (@Fconegundes) March 17, 2022

Será que Scooby seguirá o combinado e, caso seja líder, colocará Eliezer no paredão? Veremos…