Guilherme Leicam rebate críticas: “Você não sabe porque eu engordei, você não sabe pelo que eu passei”

Guilherme Leicam foi alvo das línguas afiadas do tribunal da internet que julgaram o seu peso e o seu corpo. O ator não ficou calado e rebateu os comentários maldosos à altura e disse que eles não sabem pelo que ele passou no começo do ano.

O artista rebateu as críticas e pediu para as pessoas não falarem do corpo dos outros. “Como as pessoas são más, né gente. Essa semana um vídeo meu viralizou, algumas pessoas foram lá nos comentários falar assim: ‘Ah, como ele engordou, como ele envelheceu, fez demonização facial’. E, cara, em 2024, ainda falar sobre o corpo de outra pessoa é uma coisa tão chata”, disse ele.

E completou: “Você não sabe porque eu engordei, você não sabe pelo que eu passei nesse começo de ano, porque eu larguei um pouco meu visual. E outra, você não tem nada a ver com isso e não deveria estar apontado dedos e falando que um engordou e outro emagreceu. Se você engorda, você está em depressão. Se você emagrece, você está doente. Vamos parar com isso, pelo amor de Deus. A gente tem que ser camaleão, se adaptar, mas está difícil na internet. Como tem gente para encher a sacolinha. Eu desejo só o melhor para todo mundo, deixa que do meu corpo eu cuido”.