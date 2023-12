Guilherme Holanda fala sobre acusações de agressão

O ex-participante de No Limite afirma que está sendo ameaçado e garante que provará sua inocência.

Após toda a polêmica envolvendo o seu nome e uma suposta agressão a modelo Laiz Elizíario, com quem ele namorava, em entrevista à colunista Fábia Oliveira, o ex-participante do reality show No Limite, Guilherme Holanda, revelando que está sendo ameaçado, afirmou que levou o caso às autoridades e que vai conseguir provar a sua inocência.

“Eu fui agredido no dia e em outras vezes. Já estou esclarecendo tudo na delegacia… Não quero reportagem sobre, estou sendo ameaçado. Apenas quero me defender na delegacia e provar a minha inocência”, declarou Guilherme.