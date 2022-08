“Pessoas como Goleiro Bruno e Guilherme de Pádua têm que ser esquecidas”, declara prima de Daniella Perez

Bárbara Ferrante se revolta com imprensa que dá espaço para Guilherme de Pádua em ‘Pacto Brutal’

‘Pacto Brutal’ é sim uma das melhores produções documentárias de 2022 e nós podemos provar. A série de fatos que circulam diante o assassinato de Daniella Perez ganhou evidência nos útlimos dias depois de 30 anos do crime hediondo. Os familiares da vítima, amigos e advogados não deixaram de demonstrar como Guilherme e Paula, autores do crime, têm pensamentos psicopatas e têm que cair no esquecimento.

“É absolutamente revoltante alguém dar palco para pessoas como ele. Pessoas como Goleiro Bruno e Guilherme de Pádua têm que ser esquecidas, porque são pessoa que a doença faz parte ao ego, e você não pode alimentar o ego”, disse Bárbara Ferrante, prima da vítima.

Glória Perez ainda comenta o fato de Guilherme ter fundado uma igreja após sair da cadeia. “O grande enganador começa naquele que comete um crime e faz do crime seu capital”, conta.