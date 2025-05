Guilherme, da dupla Hugo e Guilherme, vai ser papai de gêmeos!

Segura esse forninho, Brasil! O cantor Guilherme, da dupla sertaneja Hugo e Guilherme, está com motivos de sobra pra cantar ainda mais apaixonado: vem bebê — OPS, vem DOIS! — por aí!

Na última quarta-feira (7/5), o artista usou seu Instagram pra contar a novidade de um jeitinho super criativo: com uma música feita por ele mesmo. O detalhe? Ele compôs a canção achando que estava esperando um só, mas aí veio a surpresa da ultrassonografia!

“Oi… Fiz uma música e um vídeo pra contar pra vocês que estou vivendo os melhores dias da minha vida! Único problema é que a música foi refeita antes de saber que seriam dois, então vai assim mesmo hehehe. SOU PAI DE GÊMEOS”, contou, todo empolgado.

E claro, teve vídeo mostrando a reação da família — gente chorando, gente rindo, aquele surto coletivo gostoso de quem descobre que a família vai dobrar de tamanho!

A mamãe de primeira viagem, a psicóloga Marcela Fortunato, também se derreteu nas redes: “Agora somos QUATRO! Te amo, família!”, escreveu, emocionada.

Famosos correram pra parabenizar o casal, incluindo Gabriela Versiani, namorada de Murilo Huff, e a dupla Mateus & Kauan, que comentou:

“Coisa lindaaaaa!!!! Deus abençoe vocês”

“Parabéns irmão! Família linda e abençoada”

E não para por aí: Marcela anda dividindo TUDO com os seguidores. Disse que já reparou o rosto mais redondinho, está com muita fome, cansaço e acha que está esperando um casal! Quando engravidou, pesava 50kg, mas o apetite agora é real oficial — segundo ela, “comia e 20 minutos depois já estava com fome de novo!”

Agora é contagem regressiva e muita ansiedade boa! Que venham dois pacotinhos de amor com saúde e muita música na trilha sonora dessa família linda!