Gugu x Faustão estão de volta no próximo domingo!

João Augusto e João Guilherme se enfrentarão na batalha de Lip Sync no Domingão com Huck neste final de semana (08)

Gugu Liberato e Fausto Silva se enfrentarão no palco do Domingão com Huck com os filhos, João Augusto e João Guilherme, dando vida a algum ídolo na batalha de Lip Sync. O programa vai ao ar neste domingo (08) e o quadro leva os telespectadores à loucura com os famosos se aventurando nas produções de tirar o fôlego. Eu sou fã!

Vale ressaltar que a estreia do filho de Gugu Liberato está prevista para outubro. João Augusto teve um canal no YouTube onde fazia receitas, e já deu entrevistas até na própria Globo, onde dizia que queria continuar o legado de Gugu na televisão.

Enquanto João Guilherme seguirá comandando o programa do pai na Band com uma repaginada total e mais moderna dos quadros que rolavam na edição de Fausto Silva. O programa tem nome de ‘Caminhão do Faustão’ e tem data de estreia para o dia 21.