Guerreiros do Sol: Valiana descobre que está com câncer de mama

Os dias de incerteza e angústia de Valiana, em Guerreiros do Sol, finalmente ganham um nome — e o baque não será nada leve. No capítulo 12 da trama, já disponível no streaming, a personagem descobre que o caroço que sentia no seio é, na verdade, um tumor maligno.

Com o apoio da amiga Jânia, Valiana viaja até Recife para se consultar com um médico especialista. Lá, ela ouve a temida notícia:

“Olha, eu ainda vou pedir uns exames complementares, mas tudo indica que a senhora tem um tumor, e está em estado bem avançado”, afirma o profissional.

Valiana recebe diagnóstico de câncer de mama.

Em choque, Valiana questiona, cheia de esperança:

“O que é isso, doutor? Tem cura? Eu vou ficar boa?”

O médico tenta tranquilizá-la, explicando que há avanços nos tratamentos, como a radioterapia, mas não esconde a gravidade da situação. Ele recomenda a retirada da mama como medida mais eficaz.

“Pela minha experiência, nesse momento, a mastectomia é a melhor solução para o seu caso, viu?”, afirma.

Jânia dará apoio a amiga

Diante do termo técnico, Valiana se desespera:

“E que tratamento é esse? O que vai acontecer comigo, doutor?”

O especialista explica com delicadeza: “Vamos fazer uma incisão em volta do tumor, ele vai ser removido e, para evitar que volte, a mama será retirada.”

A notícia atinge Valiana em cheio. Em prantos, ela é acolhida por Jânia, que lhe oferece um abraço cheio de força e solidariedade em um dos momentos mais emocionantes da novela.