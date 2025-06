Guerreiros do Sol: Após morte de Miguel Inácio, Josué se torna líder do cangaço

A ação explode no sétimo capítulo de Guerreiros do Sol, já disponível no Globoplay e com exibição no canal Globoplay Novelas. A trama atinge um de seus pontos mais intensos quando Miguel Ignácio, líder temido dos cangaceiros, é alvejado durante uma emboscada arquitetada por ninguém menos que seu próprio irmão.

Miguel Inácio morre diante de Josué

Arduíno, que rompeu com os Alencar e agora veste farda como policial, articula o plano traiçoeiro ao lado de Bosco. O objetivo? Tirar Miguel do caminho e botar as mãos no dinheiro acumulado pelo chefe do bando. De tocaia, Arduíno acerta o peito do irmão com um tiro certeiro, desencadeando um confronto brutal entre os homens de Bosco e os cangaceiros.

Pente Fino testemunha desejo de Miguel Inácio

Ferido mortalmente, Miguel Ignácio usa seus últimos suspiros para confiar a Josué uma missão de ouro — literalmente. Ele entrega ao companheiro um mapa com a localização de um tesouro escondido. “É teu. Não conta pra ninguém”, ordena o chefe, selando o segredo.

Mas o momento mais impactante ainda está por vir. Diante de Pente Fino, fiel escudeiro, Miguel faz seu testamento de guerra: “Preciso do seu testemunho. Minha família está aqui. Este bando de cabra bravo… Uma voz só no comando. Essa voz agora é de Josué. Onde era eu, agora é Josué”.