Grupo de pessoas ficaram presas em elevador do Shopping Tijuca por mais de uma hora

Segundo os brigadistas do shopping Tijuca apenas a empresa responsável pelo elevador poderia resolver o problema.

Minha gente, imagine você numa ida ao shopping, você vai pegar o elevador e de repente ele para. Foi o que aconteceu com um grupo de oito pessoas num elevador do shopping Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro neste domingo (1) e o pior de tudo sem poder ser devidamente resgatada pela brigada de incêndio do estabelecimento.

O real motivo para o “não atendimento” dos brigadistas é porque “quem tem que fazer a intervenção seriam os funcionários da empresa responsável do elevador”.

As pessoas só conseguiram ser liberadas após o período de uma hora e até o momento da publicação dessa nota, a assessoria de imprensa do Shopping Tijuca não deu uma declaração sobre o ocorrido.