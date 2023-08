“Gritei para todo mundo acordar e o ônibus já capotou’, diz sobrevivente do acidente com torcedores do Corinthians

No ônibus com 43 torcedores que estavam no ônibus, sete morreram no local e 27 dos feridos foram levados para hospitais.

Minha gente, que tragédia foi essa. Tô arrepiada só de ler essa nota que acabou de chegar aqui. Segundo o relato de uma sobrevivente, momentos antes do acidente alguns passageiros perceberam que o veículo estava correndo e pediram para o motorista frear, mas parece que o freio não estava funcionando. "Estava quase todo mundo dormindo, só que algumas pessoas perceberam que ele estava correndo e os meninos da frente pediram para ele dar uma segurada. O motorista falou que perdeu o freio. Nesse momento foi um desespero, comecei a gritar para todo mundo acordar. Só deu tempo de gritar e o ônibus já capotou", disse. Após o capotamento, ela relata que os passageiros começaram a tentar sair pela janela e ajudaram a puxar outros torcedores, mas alguns ficaram presos nas ferragens. "A gente foi saindo pela janela, por onde dava e puxando uns aos outros, pra todo mundo sair. Eu consegui sair sozinha e puxei mais três torcedores", lembrou. Sete pessoas morreram no local e 36 ficaram feridas. Desses feridos, ao menos 27 foram levados para hospitais e unidades de pronto-atendimento em cidades vizinhas ao acidente, na região de Grande Belo Horizonte.