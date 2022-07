Gretchen pretende processar oficina que funciona praticamente em sua garagem: “Cara de pau”

Cantora usou os stories para dizer que a partir de agora não tem perdão

Eita minha gente, o clima esquentou entre Gretchen e os mecânicos que têm uma oficina ao lado de sua casa. De acordo com a musa do rebolado, os profissionais usam a sua garagem como extensão da oficina para fazer os atendimentos.

“Cara de pau deles continuarem atendendo as pessoas na porta da minha garagem. A partir de agora não tem mais perdão, não admito que ninguém faça nada na porta da minha casa, a casa é minha, eu pago IPTU caro. As pessoas vão ter que me aguentar, entendeu bem?”, disse Gretchen.

A cantora ainda disse estar sofrendo pressão psicológica dos mecânicos e mostrou não ter medo de usar a justiça para garantir seus direitos. “Não vou admitir ser violentada psicologicamente”, contou.