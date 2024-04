Gretchen defende Ana Maria Braga e afirma que acha Fernanda Grossa e mal educada

Amores, após o comportamento da ex-BBB Fernanda no programa “Mais Você” viralizar na web, a musa brasileira Gretchen Miranda, resolveu sair em defesa da apresentadora Ana Maria Braga, detonando o comportamento da ex-confinada.

“Vou ser bemmmm clara no meu comentário sobre a Fernanda. Mal educada, grossa e se acha. A Ana Maria é uma apresentadora e tem que ser no mínimo respeitada. A pessoa a que eu me referi foi a Fernanda. A Ana é maravilhosa”, iniciou a cantora.

Logo em seguida, Gretchen pede para que as pessoas não coloquem palavras na sua boca e afirma que não tem nenhum pouco de medo dos fãs da ex-BBB.

“Não inventem nem coloquem palavras na minha boca. Fernanda é arrogante. Não tem filtro. E esse tipo de gente não se cria com patrocinadores. E eu não estou preocupada nenhum pouco com esses seguidores dela. Minha opinião é minha e ninguém tem o direito de questionar. Cada um na sua. Me respeita que eu te respeito. Fora isso, block”, finalizou a rainha do rebolado.