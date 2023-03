Gretchen coloca mansão à venda após problemas com vizinhos

Cantora saiu do Brasil e colocou a sua casa em Belém do Pará a venda no valor de R$1,5 milhão

Toda boa fofoqueira sabe que Gretchen se envolveu em polêmica com os seus vizinhos antes de sair do Brasil. Quando a musa se foi ela ainda disse que não estava indo embora por causa dele, mas pela faculdade do marido. A musa aproveitou o carnaval e já saiu do Brasil de mala e cuia, colocando até a casa à venda.

Segundo o Jornal Extra a musa está pedindo R$1,5 milhão, em Belém do Pará, localizada no bairro do Jurunas. A propriedade ainda conta com quatro quartos, cinco salas, piscina e um projeto de paisagismo.

Gretchen ainda fez uma reforma no imóvel em 2021 e na proposta ela aceita que a casa seja alugada pelo valor de R$15 mil ao mês.