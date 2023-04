Grazi Massafera retornará para ‘Travessia’

Atriz vai gravar as cenas do seu retorno para a trama na última semana deste mês que impactará no final da trama

Olha ela! Grazi Massafera retornará para Travessia e terá uma grande importância no fechamento da trama de Glória Perez. A musa gravará as cenas do seu retorno ainda esse mês, na última semana. As noveleiras de plantão que fiquem ligadas, porque o seu retorno vai mexer com muita coisa. Para quem não sabe, a sua personagem, Débora, morreu em um acidente de carro. O público ainda comentou que sua participação na novela teria sido curta demais e que seu desempenho tinha sido exemplar. Parece que Glória Perez ouviu a crítica e decidiu trazer Grazi de volta para a trama. Eu amo, nem nego!