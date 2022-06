Grazi Massafera volta para Globo sendo mamãe de Jade Picon na nova novela das nove

Contrato por obra de Grazi já está rendendo bons frutos e ‘Travessia’ já promete entregar show de atuação

Noveleiras, lista de presença para nossa próxima parada depois de ‘Pantanal’. ‘Travessia’ vai chegar ganhando nosso coração, afinal, quem não estava com saudade de ver a flor do Brasil, Grazi Massafera, nas telinhas do plim plim? Para completar, a musa será mãe de Jade Picon na trama.

Infelizmente, os fãs da loira não vão poder comemorar tanto o retorno da gata para as telinhas, porque sua participação vai encerrar nos primeiros capítulos da trama, com uma morte que marcará o futuro de sua filha, Jade.

Na trama, Grazi se dará vida a personagem Débora, mãe de Chiara, Jade Picon, e ex-mulher de Guerra, Humberto Martins. A treta da personagem se dá com um caso ocorrido no passado com Moreti, Rodrigo Lombardi, fato que colocará o marido e o rival em uma rinha.

E se vocês acham que Massafera foi escolhida à toa para o papel, se engana, porque tudo foi uma jogada muito bem escalada para que o público não criticasse o papel de Picon nas telinhas, o que vai ser inevitável, principalmente pela idade das duas, que estarão em papel de mãe e filha.

Globo, pare de envelhecer as mulheres, Grazi está na flor da idade. Melhore!