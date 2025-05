Grazi Massafera é confirmada como vilã em ‘Três Graças’ e dá spoiler: “Ela vai eliminar quem cruzar seu caminho”

Gente, estive presente como convidada VIP no evento Rio2C e acompanhei de pertinho as principais novidades da programação Glô para este ano. Amores, nunca vi tanta celebridade junta em poucos m². Adorei interagir e rever velhos amigos globais. Com uma taça de espumante em mãos, presenciei, com surpresa, a divulgação da grande vilã do próximo folhetim de horário nobre. E não vou mentir… Amei a escolha!

Bem, acontece que na última quarta-feira (28), diretamente do Rio2C, evento de criatividade da América Latina, a Rede Globo apresentou as principais novidades que serão exibidas em sua programação ainda este ano.

O maior destaque da emissora carioca foi o anúncio do retorno da atriz Grazi Massafera aos folhetins de horário nobre como uma vilã impiedosa.

Dira Paes será Lígia, mãe de Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte (Renato Moraes | Lucas Vianna)

Durante a divulgação da notícia, a atriz deu um breve spoiler sobre o que os telespectadores podem esperar de Arminda, sua nova personagem.

“Ela é uma vilã capaz de eliminar qualquer um que cruze seu caminho”, revelou.

A atriz vai integrar o elenco da próxima novela das nove “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva e protagonizada por Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral, que vão interpretar uma avó, uma mãe e uma filha com histórias em comum: gravidez na adolescência, luta e abandono.

Sobre a trama que vai substituir ‘Vale Tudo’, no segundo semestre deste ano, Grazi comentou: “Três Graças é uma novela sobre amor, coragem, culpa e justiça. São três mulheres unidas pelo mesmo destino. Até que uma delas decide rompê-lo.”

Amores, não sei vocês… mas já me encontro ansiosa para acompanhar essa novela que promete ser faraônica!