Grazi Massafera aparece grávida: “Chiara no forninho”

Atriz mostrou detalhes da sua caracterização em ‘Travessia’

Cadê as minhas noveleiras que já não conseguem esperar mais o lançamento de ‘Travessia’? A novela promete arrancar os nossos suspiros e Grazi Massafera não tem dó na hora de mostrar detalhes da trama. A musa apareceu grávida nos stories.

Travessia será a nova novela das 21h no horário nobre da Globo, e para quem não sabe, a musa vai dar a vida, literalmente, a personagem de Jade Picon, Chiara.

“Bebê ‘carregando’. Chiara no forninho”, escreveu a atriz nos stories do Instagram, com uma foto nos bastidores.

A novela tem previsão de estreia para o próximo mês, junto com o fim de Pantanal. Ai, meu coração.