Gravidez de risco: Gabi Brand revela que está grávida de seu terceiro filho

A influencer revela que foi obrigada a contar sobre a gravides pois teve a sua privacidade invadida.

E tem mais um baby vindo por aí, mas infelizmente essa notícia foi dada de uma forma totalmente indesejada. Na manhã desta quinta-feira, a influencer Gabi Brand contou aos seus seguidores que está grávida de seu terceiro filho. Apesar da felicidade de ser mãe de mais um bebê, Gabi não ficou satisfeita com a forma que teve que dar a notícia ao público.

“Mamãe estava tão feliz vivendo com você no secreto, na nossa paz, apesar das dificuldades… mas MAIS UMA VEZ tive minha privacidade invadida e exposta contra a minha vontade, fui forçada a contar”, começou Gabi.

O anúncio da gravidez foi feito através de uma publicação em seu instagram, onde a influencer também contou que se trata de uma gravidez de risco, pois a cerca de um mês ela havia descoberto um descolamento na placenta e um hematoma de 5cm, que lhe causaram alguns sangramentos.

“No dia 30/10 eu perdi líquido e em seguida tive um sangramento forte, fui para o hospital e descobri que estava com placenta prévia. Gravidez de extremo risco. Dia 10/11 tive mais um sangramento, fui para o hospital novamente, descobri mais um descolamento de placenta e um hematoma de 5 cm”, contou.

Brandt relata que a situação de sua gravidez ainda é preocupante e que segue tomando todos os cuidados necessários, fazendo menos locomoção possível e orando bastante para que Deus permita que dê tudo certo. Ela também revela que ,até o então, não havia publicamente sobre a gravidez devido ao instinto materno de proteção.

“Por conta desses acontecimentos, meu instinto de mãe foi esconder para te proteger, mas eu me esqueci que hoje em dia eu não tenho o direito de escolher nem como, nem quando, nem SE algo assim vai ser exposto”, relatou.

Por fim, Gabi fez questão de alfinetar as pessoas que tiraram o seu direito de contar sobre a gravidez quando mais se sentisse confortável, parabenizando ironicamente os responsáveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Hoje eu parabenizo os envolvidos pelo presente que me deram num momento tão difícil e delicado. Vocês me tiraram o direito de expor a gravidez no momento em que eu me sentisse pronta, vocês me tiraram o direito de contar o sexo do meu filho, de contar para a minha família que estão vindo pro natal e eu estava planejando contar pessoalmente, pros meus amigos… Pra vocês foi mais uma “exclusiva, cifrada”, mas eu perdi esses momentos que farão muita falta”, finalizou a influencer.