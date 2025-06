Grávida do primeiro filho, Mariana Rios expõe etapas da fertilização: ‘Eu só choro de emoção’

Gente, estou aqui tomando uma água de coco após dar aquela pedalada na orla de Copacabana e comendo umas empadinhas, quando vejo que o meu grupo de fofoqueiras está eufórico com um vídeo da Mariana Rios.

Acontece que ela está vivendo um dos momentos mais especiais de sua vida! A atriz está grávida do primeiro filho e fez questão de compartilhar com os seguidores todas as etapas do processo de sua Fertilização in Vitro (FIV).

Na tarde desta sexta-feira (20), a artista publicou um vídeo com alguns momentos vividos durante o tratamento para engravidar: a preparação com as medicações, visitas à clínica, injeções e a tão sonhada barriguinha de grávida.

“Eu só choro de emoção!”, escreveu emocionada na legenda.

Prestes a completar 40 anos, Mariana Rios e o namorado, o economista João Luis Diniz D’Avila, estavam tentando engravidar há 2 anos e a atriz vinha compartilhando com o público o seu desejo de se tornar mãe. Na última quinta-feira (19), ela apareceu em suas redes sociais para anunciar que está esperando seu primeiro filho.