Grávida de oito meses, bolsa de Bia Miranda estoura e bebê Maysha pode nascer a qualquer momento

Amores, estava indo ao pilates no Leme quando fiquei incrédula ao saber que a bolsa de uma influencer estourou antes da hora. Gente, a bebê vai nascer prematura. Imagina o susto? Isso mesmo, a pequena Maysha vai chegar ao mundo antes do tempo, socorro! Espero que fique tudo bem, né? Porque o susto é inimaginável.

Acontece que, aos oito meses de gestação, a influenciadora Bia Miranda entrou em trabalho de parto antes do previsto e causou comoção na web. Na manhã desta quarta-feira (23), Bia usou as redes sociais para revelar, aos seguidores, que a bolsa havia estourado e que ela estava a caminho da maternidade do Rio de Janeiro para ter a bebê Maysha.

“Gente, a bolsa estourou. Eu estou sem reação. Olha aqui! o que eu faço? Gente, eu não tô sentindo dor nenhuma, mas ela [a bebê] estava mexendo muito, eu sabia que ia acontecer alguma coisa”, iniciou a série de stories sobre o fato.

Angustiada com a situação inesperada, Bia seguiu comentando: “Eu tô nervosa, não sei o que eu faço, eu vou pro hospital, mas antes tenho que ligar para minha médica. Tô toda molhada, a cama também.”

Depois dos primeiros stories, a influenciadora destacou que, realmente, estava em trabalho de parto e que a bebê iria nascer ainda hoje.

“Gente, a gente tá indo pro hospital. Eu tô sem reação, não tava esperando porque não é o tempo dela vir ainda, tô com oito meses. Não tô sentindo muita dor ainda, só tô sentindo uma pressão que ela tá fazendo contração, mas ela tá chegando! Eu vou parir hoje! Meu Deus!”, confessou.

No hospital, a jovem seguiu atualizando os fãs sobre o parto prematuro da pequena Maysha, afirmando que já estava com três centímetros de dilatação.

E mesmo assustada com o parto prematuro, Bia Miranda reforçou que, por ter apenas oito meses de gestação, sua bebê ainda é muito pequena e que esse fato lhe proporcionou um misto de emoções.

“A Maysha é bem pequena, o médico falou. Mas vai correr tudo bem, se Deus quiser. Ele falou que tá saindo muito líquido mesmo, mas agora vão me levar pro parto. Eu tô em choque. Não sei o que eu penso, não sei se fico feliz, se fico triste, se fico preocupada porque tá muito cedo para ela nascer. Eu tô com medo”, acrescentou.

Por entrar em trabalho de parto antes do esperado, a influencer destacou que, infelizmente, não terá um produtor de vídeo para gravar o nascimento da bebê.

“Manas, como eu não esperava a Maysha nascer de oito meses, eu não tenho videomaker para gravar o parto, caraca!”, completou.