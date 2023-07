Grávida, Bárbara Evans anuncia doação de celulite na web

A mamãe de segunda viagem usou suas redes sociais para mostrar o tamanho da barriga e diz que fez 16 semanas

Eu amo as mamães de que mostram tudo nos stories para as titias do lado de cá, afinal, nós queremos saber de TU-DO! Bárbara Evans mostrou a sua barriga nas redes sociais e disse estar com 16 semanas. A modelo ainda brinca e diz estar doando celulites que se formaram em sua barriga com a chegada da segunda filha.

“A minha barriga cresceu tanto! Faço 16 semanas amanhã. Os meninos cresceram!”, contou Bárbara, afirmando que diferente da primeira vez, agora está tranquila, deixando claro que está em dúvida sobre o tempo.

A mãe de Ayla, de um ano, ainda completou: “Às vezes acho que tá passando, às vezes acho que está passando devagar. Se alguém estiver precisando [celulites], estou doando”, concluiu.