Gravações do ‘De Férias Com Ex Celebs’ chega ao fim no Caribe

É de fogo no parquinho que a gente gosta, ainda mais quando envolvem celebridades. A MTV concluiu as gravações do próximo ‘De Férias Com Ex Celebs’ que estava sendo gravado no Caribe. A próxima edição do reality contará com participantes de outras edições do programa e também de outros realitys.

O reality contará com o Tablet do Terror, que esteve em outras edições e com entrada de ex pelo mar, tradição do programa. Nos nomes confirmados temos Mc Mirella, Mariana Gregory, Bruno Magri, Gabriel Rocha, Lumena Aleluia, Maria Venture, Lucas Albert, WL Guimarães, Bifão e Lipe Ribeiro.