Gracyanne solta o verbo sobre batizado com Marçal e boatos de depressão: “Fiquei chateada”

Amores, estou saboreando ovos pochê com tiras de abacate e um matcha latte no café da manhã, tudo isso, enquanto dou uma espiadinha na web e vejo a queridíssima Gracy arrasando com os falsos boatos sobre sua saúde mental. Com elegância, a diva comentou sobre a conversão à fé evangélica e das línguas afiadas que tão fervendo nas redes…

Acontece que, na noite da última terça-feira (17), Gracyanne Barbosa, de 41 anos, usou as redes sociais para falar, pela primeira vez, sobre as especulações de que estaria com depressão e dar detalhes sobre a nova fase pessoal e espiritual que iniciou após o batismo comandado por Pablo Marçal.

A musa fitness contou que, apesar de estar menos ativa nas redes sociais, está por dentro de tudo que é comentado sobre ela (Reprodução/Instagram)

A musa fitness contou que, embora esteja menos ativa nas redes, continua atenta às notícias que vêm sendo divulgadas sobre ela na internet.

“Gente, tô sumida, né? […] Acredito que vocês estejam preocupados. Acabei de sair, vi um monte de notícia. Já tinha visto um pouquinho, mas não tô acompanhando, porque tava o dia todo estudando. Gente, quem senta pra aprender, levanta pra ensinar”, iniciou ela.

Antes de esclarecer os boatos sobre sua saúde mental, Gracyanne comentou sobre o curso ‘Método IP’, ministrado pelo coach e empresário Pablo Marçal, que marcou presença e recebeu o batismo no início da semana.

“Foram quatro dias incríveis. Eu fiz sábado e domingo, um dia de curso com o Rapha[el Mattos], que foi maravilhoso. É uma imersão. E agora foi com o Pablo [Marçal], segunda e terça, então não deu pra vir muito aqui”, justificou.

A ex-sister negou estar enfrentando uma batalha contra a depressão (Reprodução/Instagram)

E continuou: “Só tô passando pra avisar vocês que eu tô bem. Eu vi que falaram que eu tô com fobia de gente. Pelo amor de Deus, eu amo pessoas! E acho que é um assunto muito delicado para se falar dessa maneira, não sei quem deu a nota, mas estou passando aqui pra dizer que é mentira, então não se preocupem.”

A ex-sister fez um forte desabafo sobre a maneira que propagaram mentiras sobre sua saúde emocional.

“Também falaram sobre depressão, que é outro assunto superdelicado, gente. E acho que nem poderia ser exposto dessa forma. Porque, se realmente eu estivesse passando por um problema de depressão, não gostaria que saísse dessa maneira. Eu acho que é um assunto bem, bem delicado.”

E reforçou que está bem consigo mesma: “Obviamente que tem que ser conversado, mas eu acho que a maneira como soltaram, [se fosse verdade,] seria péssima. Mas, pra avisar: gente, não tô [com depressão]… Estou superfeliz, tô passando por um momento de transformação. Um momento de proximidade com Deus.”

Gracyanne contou que, futuramente, vai dar detalhes sobre sua conversão (Reprodução/Instagram)

Gracyanne também revelou que, em breve, vai explicar tudo o que aconteceu nos últimos dias, inclusive sua conversão.

“Eu quero voltar aqui para conversar com vocês sobre esse assunto quando eu estiver me sentindo mais segura para falar, sabe? Me sentindo transbordando. Porque agora eu tô procurando intimidade e está sendo muito, muito, muito bom.”

E finalizou: “Eu fiquei só chateada porque saiu assim: ‘Ah, Gracyanne está passando por um momento de depressão’. E não, na verdade eu estou passando por um momento de muita felicidade, de muita luz, de muita transformação.”