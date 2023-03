Gracyanne Barbosa revela que transa 37 vezes por semana

Esposa de Belo foi questionada sobre a frequência que os dois vão para cama e não teve papas na língua na hora de responder

Naldo Benny fazendo escola no meio dos famosos. Gracyanne Barbosa revelou a quantidade de vezes que vai para cama com o marido e deixou os internautas atordoados com a quantidade. A musa disse que vai para cama com o marido 37 vezes na semana.

“37, gente, não é a média de todo casal?”, disse ela, que ainda completou o story dizendo que chegou a coçar o olho. Aloca!

Gracyanne ganhou a web com suas marmitas cheias de ovos e revelou que às vezes tem dificuldade de comê-la. “Um ovinho gelado, bem gelado, com uma água, isso é nojento né? Concordo”, falou.