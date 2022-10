Gracyanne Barbosa nega infidelidade de Belo e se posiciona: “Sou pau pra toda obra”

Musa fitness contou que pessoas maldosas desconfiam de Belo e que ela não dá motivos para traição do marido

Habla mesmo! Gracyanne Barbosa soltou o verbo nas redes sociais diante dos boatos de traição por parte de Belo. A musa fitness disse que não dá motivos para o cantor traí-la e ainda contou que a insegurança vem de pessoas maldosas.

“Pessoas maldosas enviam fotos de show, do aeroporto, do camarim do Belo com as fãs, o que eu admiro pra caramba, acho incrível e admiro. Falam ‘tava abraçado, essa fulana é amante dele'”, disse.

Gra ainda conta que confia muito em Belo. “Se eu fosse atrás dessas coisas, eu não teria vida. Não tenho nem tempo para ir aos shows. Quando vou, é para curtir meu marido. Confio muito nele. Honestamente, não teria necessidade dele me trair porque sou pau para toda obra [risos]. Confio muito e não aceitaria”.