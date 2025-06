Gracyanne Barbosa não vai ao ‘São João da Thay’, dá prejuízo e tenta se livrar da culpa, afirma jornalista

Gente, estava em um bistrô mega badalado do Jardim Botânico para almoçar com as amigas. E enquanto eu pedia um prato simples de salmão com purê de banana-da-terra, uma delas me contou um bapho faraônico de uma famosa que deu o cano na organização de uma festa que tem reunido diversas celebridades e tentou jogar a culpa para eles… amores, fiquei passada com a situação.

Bem, acontece que a musa fitness e ex-BBB, Gracyanne Barbosa, de 41 anos, gerou revolta à organização do evento beneficente São João da Thay, realizado na sexta-feira (6) e neste sábado (7) em São Luís, no Maranhão.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Gabriel Perline, a influenciadora teria causado prejuízo aos realizadores da festa, que havia comprado passagem aérea e reservado hotel para ela se hospedar em São Luís, na última segunda-feira (2).

No entanto, Gracyanne não compareceu e nem deu justificativas de sua ausência no compromisso que tinha marcado com antecedência. Perline revelou que a musa fitness se explicou aos organizadores do evento, apenas na terça (3), afirmando ter agenda de gravações para a TV e lhes garantiu que estaria presente na festa, mas não foi o que aconteceu.

A influenciadora perdeu o prazo para trocar as passagens e teve a solicitação negada pela companhia aérea. Frustrada com a recusa, Gracyanne tentou contatar com a organização, mas, devido ao prejuízo causado no início da semana, eles negaram comprar uma nova passagem.

Ainda segundo Gabriel Perline, Gracyanne Barbosa tentou se livrar da culpa alegando que foi ao Aeroporto do Galeão. A musa chegou a enviar fotos no guichê, mas o horário sem voos para São Luís levantou suspeitas de que as imagens seriam falsas.

Amores, fiquei passada com essa situação constrangedora que se formou por falta de diálogo prévio… será que ela ficará com a reputação manchada em próximas oportunidades? Eis a questão.