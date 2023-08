Gracyanne Barbosa come marmita congelada e dispara; “Faço isso há anos”

A musa fitness ficou presa no trânsito do Rio de Janeiro e não deixou de seguir à risca sua dieta

Nós já vimos Gracyanne passar por muita coisa por aqui, mas foi a primeira vez que vimos ela comer marmita congelada para não ter que sair da dieta enquanto está presa no trânsito do Rio de Janeiro. A musa fitness contou que o caso é comum na sua carreira e disse que quem a segue de pertinho sabe que sempre acontece.

“Trânsito carioca e ela não espera, gente, a comida congelada“, disse uma pessoa dentro do carro. A esposa de Belo então responde, oferecendo ao cantor: “Está uma delícia!”, disse ela. “Eu sei que está uma delícia“, respondeu ele, se divertindo com a cena. “É sorvete de carne. Deu a hora, come. O importante é comer na hora certa”, explicou Gracyanne no vídeo.

Logo depois ela deixou um comentário na publicação de Nana Rude: “Faço isso há anos gente, quem me conhece/segue sabe! Sempre mostro o que sou, vivo e faço. Amo minha dieta, amo fazer aquilo que escolhi para viver e sou feliz assim. Calor do Rj + trânsito + carro, levo comida quente pra comer na hora, gelada e se for preciso (no caso de demorar muitas horas), comida congelada, pra ir descongelando no decorrer do dia e não estragar, mas nem sempre descongela por completo. Quem faz dieta igual eu sabe bem como é kkkk”, finalizou.