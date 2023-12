Graciele Lacerda admite que criou perfil fake nas redes sociais

Apesar de assumir que criou o perfil, a noiva do sertanejo afirma que não fazia ideia do que estava sendo feito ou falado através dele.

Minha gente, na manhã desta segunda-feira (11), não se fala em outra coisa aqui na Barra, que não seja a reportagem especial que o Domingo Espetacular (Record) fez com a noiva do cantor Zezé di Camargo, Graciele Lacerda, a respeito da polêmica que a influenciadora se envolveu, onde, supostamente, ela teria criado um perfil fake nas redes sociais para atacar os membros da família Camargo.

Durante a entrevista, Graciele assumiu que criou a conta fake, denominada Amabylle Eiroa, anos atrás, porém garante que nunca a utilizou para atacar a família de seu noivo.

“Criei um perfil falso para me defender de acusações, porque estavam criando vários [perfis] para me atacar. Criei com o meu e-mail e meu endereço porque não tinha a intenção de sacanear ninguém. Só queria me defender, precisava falar”, afirmou a noiva do sertanejo.

Continuando, a influenciadora conta que o perfil era utilizado por todos da sua equipe, como forma de estratégia para engajar o seu perfil e defender os seus trabalhos, garantindo que ela não fazia idéia do que estava sendo feito ou falado por lá.

“Depois de um tempo, eu não tinha mais a necessidade de usar. […] Todos da minha equipe tinham acesso, assim como as pessoas que conviviam comigo. A pessoa que me acusou de ter um fake tinha a senha, assim como a mãe dela… Ele era usado como uma forma de estratégia: para elogiar e defender os meus trabalhos. […] Eu não tinha controle do que era feito ou falado. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer”, finalizou a noiva de Zezé.