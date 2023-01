Governo do Egito pede que população coma pés de galinha

Situação econômica do país se encontra em estado alarmante devido a uma crise cambial

Minha gente, isso tá parecendo aqueles filmes de terror do fim dos tempos. O governo do Egito pediu para que as pessoas comam pés de galinha devido a uma crise cambial rigorosa que o país está enfrentando.

Em cinco anos, a nação mais populosa do mundo árabe elevou os preços dos suprimentos essenciais para a vida de forma absurda. Sendo assim, os egípcios não podem mais comprar frango, um alimento básico para eles.

O preço das aves alterou de 30 libras egípcias para 70, o que fez com que o governo fizesse o comunicado, que irritou muitos moradores do Egito, afinal, muitos não consideram os pés de galinha como alimentos.