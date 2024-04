Governador do Amazonas, Wilson Miranda e Governador do Pará, Helder Barbalho pedem votos para o Big Brother Brasil

Genteeee, parece que a semi-final do “BBB 24” virou disputa política. Tudo isso porque os governadores Helder Barbalho (MDB-PA) e Wilson Lima (União Brasil-AM) decidiram se mobilizar para apoiar e fazer com que suas conterrâneas Alane Dias e Isabelle Nogueira, cheguem na final do reality. Elas estão disputando uma vaga no Top 3 do reality ao lado do gaúcho Matteus Amaral.

Na sexta-feira (12), Helder Barbalho (MDB), governador do Pará, utilizou seu perfil no X (antigo Twitter) para pedir aos seus seguidores que acompanham o Big Brother Brasil que votem e mantenham a paraense Alane no reality show da TV Globo. “Está todo mundo super envolvido e feliz de ver a nossa paraense chegando muito próximo da final. Depois de 8 paredões resistindo bravamente, agora chegou a hora da gente se mobilizar. E eu quero fazer um chamamento a todos do Pará para que a gente possa ajudar a nossa Alane a vencer e a chegar na grande final”, disse Helder Barbalho.

No sábado (13), quem fez esse apelo foi o governador do Amazonas Wilson Lima (União Brasil) pediu votos para que a amazonense Isabelle permaneça e vá para a final do programa. “Estamos orgulhosos da participação da nossa cunhã Isabelle no Big Brother Brasil. A gente já está preparando uma festa para a grande final no Largo de São Sebastião, com a presença de itens dos bois Garantido e Caprichoso, e também lá no bumbódromo de Parintins. Agora é preciso que todo mundo ajude a fazer com que a nossa cunhã esteja na final. Então vai lá e vota! Eu já votei”, afirmou Wilson Lima.