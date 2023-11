Governador do AM promete cobrar Amazon por usar nome do estado sem pagar

Wilson Lima prometeu que vai colocar Jeff Bezos contra a parede pelo uso do nome do estado do Amazonas sem pagar pelo uso em sua empresa, a Amazon. A fala foi dada em entrevista a jornalistas na manhã de ontem (29) e causou na web.

A reunião com representantes da empresa vai ocorrer durante a COP 28, realizada em Dubai a partir de hoje, informou o governador. “A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso? A gente quer saber. Esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá na COP”, disse.

De acordo com o Business Insider, Bezos escolheu o nome ‘Amazon’, porque começa com a primeira letra do alfabeto e é como uma homenagem ao maior rio do mundo, o Amazonas.