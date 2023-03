Gottino se emociona ao noticiar que o jornalista Renato Barone foi encontrado com vida

Além de seu colega de profissão, Renato Barone é amigo pessoal do apresentador Reinaldo Gottino.

Meus amores, hoje, o início do programa jornalístico Balanço Geral, que é apresentado pelo jornalista Reinaldo Gottino, foi cheio de emoção, isso porque, assim que começou o programa, Gottino anunciou que o chefe de reportagem do “Cidade Alerta”, Renato Barone, que estava desaparecido, felizmente foi encontrado com vida.

“Eu vou trazer uma notícia muito importante pra todos nós. Renato Barone, jornalista de 38 anos, que estava desaparecido, acaba de ser encontrado em São Vicente, litoral sul de São Paulo”, iniciou o apresentador.

Sem conseguir conter as lágrimas, após fazer vários agradecimentos a todos que ajudaram na busca de Barone, o apresentador informou que apesar de não ter detalhes sobre o que aconteceu, o colega de profissão e amigo pessoal está vivo e recebendo os cuidados necessários em uma clínica hospitalar.

“Ele está vivo, está internado em um hospital, não sabemos ainda o que aconteceu, mas ele estava desnorteado”, se emocionou Gottino.