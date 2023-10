“Gosto de beber minha cervejinha e dar umas bitocas”, dispara Neusa Borges

A atriz conversou com a Revista Quem e contou detalhes sobre sua vida pessoal, dizendo que nunca precisou de homens para ser sustentada

Um banho de empoderamento e de feminismo! Neusa Borges contou detalhes sobre sua vida pessoal em entrevista à Revista Caras. A atriz disse que de vez em quando gosta de tomar sua cervejinha e dar umas bitocas em alguns. Neusa ainda completou dizendo que nunca precisou de homens para ser sustentada.

“Quero ser eu. Gosto de mim do jeito que sou”. Ela destaca que o segredo de sua vitalidade é a vontade de viver. “Gosto de beber minha cervejinha e dar umas bitocas de vez em quando (…) Me amo tanto, tanto, que se pudesse me casava comigo mesma”, confessou aos risos.

Ela ainda completou: “Vivo a vida. Não preciso, nunca precisei ser sustentada por homem. E olha que tive homens!”. Por fim, Neusa afirmou que valoriza o presente e que está trabalhando, aproveitando as oportunidades, longe de polêmicas.