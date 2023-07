Google nomeia condomínio de Bolsonaro como “Rei do Gado” e ex-primeira dama retruca: “Outros moram no Palacete do Ex-Presidiário”

Após viralizar o ocorrido, nesta quarta-feira (26), o nome verídico do condomínio já passou a constar novamente no aplicativo.

Amores, na última terça-feira (25), viralizou na web a renomeação de um condomínio, que fica localizado no no bairro Jardim Botânico, da capital brasileira, no aplicativo Google Maps. O condomínio, onde reside o ex-presidente Jair Bolsonaro, teve o seu nome trocado no aplicativo, deixando de ser “Condomínio Solar de Brasília”, para se tornar “Condomínio Rei do Gado”.

Revoltada com o ocorrido, através de suas redes sociais, a esposa de Jair Bolsonaro e ex-primeira-dama do Brasil, retrucou os internautas e alfinetou o nosso atual presidente, o Lula.

“Uns moram no ‘Condomínio rei do gado’ , outros, no ‘Palacete do Ex-Presidiário’”, retrucou Michelle Bolsonaro.

Para quem não entendeu, vale lembrar que, durante todo o seu mandato, os apoiadores de Bolsonaro receberam o apelido de “gado” da oposição, o que tornaria o ex-presidente um verdadeiro “rei do gado”. Além disso, antes de assumir o seu atual mandato na presidência Lula passou 1 ano e sete meses na cadeia.