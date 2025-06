Gominho: “Eu disse para Preta que ela tinha que se livrar de dois cânceres”

Gente, estou aqui assistindo um filme de comédia no Netflix e comendo a minha pipoca gourmet de creme de avelã com uma farofa de pistache, quando uma das minhas fofoqueiras manda um vídeo do Gominho para o nosso grupo.

Acontece que o apresentador fez uma participação na segunda temporada da série documental Barras Invisíveis, comandada por Adriane Galisteu e ele relatou sobre e um episódio marcante vivido por sua amiga Preta Gil em 2023. O comunicou contou sobre uma situação emocionalmente complexa, ocorrida enquanto ela enfrentava um processo intenso de tratamento contra o câncer.

Gominho expos que encontrou a amiga em circunstâncias difíceis dentro de sua residência. Segundo ele, a cena presenciada foi impactante, pois, Preta se encontrava “largada” pelo então companheiro Rodrigo Godoy. Em seguida, Gominho disse que não hesitou em manifestar sua indignação diante do que tinha acabado de ver. “Muito difícil”, resumiu ele com pesar.

Ao longo da gravação, Gominho comentou uma conversa franca que teve com Preta Gil, na qual decidiu adotar uma abordagem bastante direta. Assim que percebeu a gravidade da situação pessoal e emocional da cantora, ele optou por não se calar.

“Falei: ‘Preciso te falar uma coisa muito séria. Você vai ter que se livrar de dois cânceres. Desse e do seu marido'”, contou ele, relembrando a reação surpresa da amiga ao escutar tais palavras. “Não esqueço a cara dela”, completou.

Essa fala de Gominho demostra a profundidade do vínculo entre ambos, assim como o desejo de vê-la superando os desafios não apenas médicos, mas também afetivos.

Ainda em 2023, Preta Gil optou em terminar o seu casamento com Rodrigo Godoy. A decisão da cantora veio à tona após diversos episódios relacionados à ausência de apoio durante o tratamento contra o câncer. A separação também foi impulsionada por uma suposta traição por parte do ex-marido, o que agravou ainda mais o cenário vivido pela artista naquele período.