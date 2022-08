“Bruno vacilão, matou a Eliza para comer o Macarrão”, dispara torcida em retorno de Bruno para os campos

Torcedores de Belford Roxo vaiaram o goleiro e não perdoaram o crime

Brasileiro não perdoa e não tem que perdoar mesmo! Crime é crime e criminoso é criminoso. A volta do goleiro Bruno para os campos deixou os torcedores furiosos no Rio de Janeiro no último domingo (31), e eles não deixaram de alfinetar o assassino de Eliza Samúdio. O jogador joga pelo Atlético Carioca e foi alvo de protestos da torcida.

“Bruno vacilão, matou a Eliza para comer o Macarrão”, fazendo referência a Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão, comparsa no assassinato de Eliza Samúdio.

Embora a torcida porteste contra o crime que chica o país até hoje, não podemos negar o teor homofóbico que nele há, uma vez que a torcida acusa Bruno de ter um relacionamento afetivo com Macarrão.

Para quem não se lembra, o crime ainda é um mistério, mas na última decisão foi dado que o goleiro do Atlético Carioca tenha dado os restos mortais da esposa para cachorros comerem.