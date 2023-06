Gloria Pires encerra contrato com a Globo

Atriz passou 54 anos dentro da casa e a proposta de não renovação de contrato partiu da própria emissora de televisão

O que? Por essa nem eu esperava, viu? Gloria Pires encerrou o seu contrato com a Globo e tudo partiu da ideia da emissora, se engana quem acha que foi da atriz. De acordo com Carla Bittencourt, a emissora procurou a atriz no ano passado e propôs uma renovação por um curto período, mas ela escolheu apenas por uma opção mais extensa com prazo para terminar Terra e Paixão.

Assim como diversos outros artistas, Gloria quer se ver livre para se aventurar em todo tipo de produção que possa fazer. Ela já tinha comentado que faltavam projetos mais desafiadores na sua rotina de trabalho.

A atriz chegou a comentar sobre as séries, e mesmo estando dentro da emissora, nunca foi convidada para fazer uma. Após Terra e Paixão, ela deixará a sua casa há 54 anos.