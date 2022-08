“Quem sabe se o punhal dela não está guardado para mim?!”, dispara Glória Perez sobre Paula Thomaz

Escritora diz nunca ter encontrado os dos assassinos de sua filha

Passaram 30 anos do assassinato de Daniella Perez, mas ainda hoje a memória da atriz está em nossa memória com o documentário de tirar o fôlego, ‘Pacto Brutal’. Glória Perez ainda conta que a assassina de sua filha, que levou 18 punhaladas no coração e pescoço com um punhal, pode ter guardado o punhal para ela. A escritora ainda revela que o crime contra sua filha foi por vaidade e ganância.

“Eu sei do que essa mulher é capaz, ela matou minha filha, quem sabe se o punhal dela não está guardado para mim, não sei”, conta Glória.

A escritora ainda deixa claro que nunca encontrou os dois pelas ruas. “Deus me poupou disso, eu nunca encontrei, só queria nunca mais ter que pensar nessas pessoas, espero que eles deixem, porque até agora eles não têm deixado”, disse.