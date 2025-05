Glória Perez ameaça expor bastidores de sua última novela na Globo: “Vocês não sabem o que aconteceu em Travessia”

Socorrooo! Gentee, estou me arrumando para a academia e eliminar pelo menos um 3kgs na minha aula de hot spinning, quando recebo um print de uma das minhas fofoqueiras de um post da Gloria Perez.

Após encerrar seu contrato com a TV Globo depois de 42 anos, a artista chamou a atenção dos internautas ao descer a lenha na emissora ao comentar uma publicação no X (antigo Twitter). Ela afirmou decidiu sair da Globo por tentativa de interferência no tema aborto no folhetim que estava preparando e ainda fez questão de comentar que as pessoas não fazem ideia do que acontece nos bastidores da sua última novela na empresa.

Essa declaração de Gloria Perez foi uma resposta a um post de Dan Pimpão na rede social X, esse perfil é bastante conhecido por comentar notícias de famosos e programas de TV. O dono do perfil postou uma matéria da jornalista Carla Bittencourt que afirmando que privilégios de Manuela Dias, autora do remake de Vale Tudo, estava gerando incômodo entre colegas de trabalho.

Por que será que ela tem tantos privilégios, né?! Nem posso imaginar… é curioso que sempre fazem milhares de interferências nas obras de todo mundo, nessa em que essa Tonhona é incapaz de fazer uma construção minimamente razoável de um personagem, MESMO COM O GABARITO NA MÃO,… pic.twitter.com/bxbjReOP8J — Dan Pimpão (@DanPimpao) May 30, 2025

Só nos últimos anos a Licia foi demitida, Glória perdeu a confiança da diretoria por causa de Travessia, Walcyr teve que mandar pro lixo 50 capítulos de sua novela, Luperi quase perdeu o contrato e o JEC eu não preciso nem lembrar, mas a Manuela é um coitada perseguida… — Cezar (@ihcezar) May 30, 2025

Em resposta a outro usuário da rede social que enumerou nos comentários, uma série de problemas entre autores e a TV Globo, Gloria rebateu dizendo o público desconhece os bastidores do que aconteceu em Travessia, novela escrita por ela em 2022.

https://twitter.com/gloriafperez/status/1928500615455334562

“Vocês não sabem meia missa do que aconteceu em Travessia”, escreveu ela afirmando que um dia pretende expor tudo o que aconteceu na época. “Vão saber a real quando escrever minhas memórias”, completou em tom de ameaça para a emissora.

Foi o suficiente para a publicação receber uma enxurrada de comentários implorando para a autora contar logo o que teria acontecido na época de Travessia. Até o momento, Gloria Perez não comentou mais nada sobre o assunto.