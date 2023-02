Glória Maria terá missa de sétimo dia fora do Brasil

Apresentadora será homenageada em Lisboa, Portugal

Todos vocês já entenderam que aqui exaltamos Glória Maria e seu trabalho na TV, certo? Depois de sua morte vimos o desenrolar de sua história, relembrando a musa em vida. Agora, sete dias após a sua morte, um passarinho verde me contou que a missa in memorian a jornalista será realizada em Lisboa, em Portugal.

Nada mais justo, afinal, Glória sempre foi uma viajante nata e sempre exerceu o jornalismo mesmo estando de férias. A cerimônia vai acontecer para parentes e amigos, como ela sempre foi muito discreta eles seguem na mesma linha.

“Nessa quarta-feira, 8 de fevereiro, às 10h (horário de Lisboa), vou presidir a Missa de 7° Dia da jornalista e apresentadora Gloria Maria na capela da Embaixada do Brasil em Lisboa, Portugal, que terá a presença do embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro Silva, e de amigos de Gloria Maria”, diz a mensagem no Instagram de Padre Omar.